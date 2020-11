The Last Guardian corre a 60FPS en PS5, pero bajo una condición

La retrocompatibilidad del PlayStation 5 ha resultado ser una función mucho más completa de lo que muchos anticipaban, al punto de que ciertos juegos de PlayStation 4 incluso corren mejor sin la necesidad de un parche adicional. Uno de estos títulos es The Last Guardian, que junto a Assassin’s Creed Unity, es capaz de correr a 60 cuadros por segundo en la nueva consola. Sin embargo, hay una condición: solo es posible con una copia física del juego.

Tal y como lo demuestra NX Gamer en el video de arriba, la versión nativa de The Last Guardian correrá a 60FPS constantes. A comparación, el juego tiene un limite de 30FPS con todas sus actualizaciones instaladas, así que por más que el PS5 lo intente, no es posible superar los 60FPS si tienes la versión digital ya que automáticamente descarga la versión más reciente una vez que lo descargas de la PlayStation Store.

Fuente: NX Gamer