Assassin’s Creed Mirage no está funcionando en Xbox

En las últimas horas, jugadores intentando jugar Assassin’s Creed Mirage en Xbox han reportado el error 0x87e10bc6 al intentar iniciar el juego. Esto significa que muchos que están ansiosos por sumergirse como Basim Ibn Ishaq no pueden hacerlo en este momento.

Según el sitio de soporte de Xbox, el error 0x87e10bc6 significa que el juego está temporalmente no disponible, no está disponible en tu región o ya no se encuentra en el catálogo de juegos. Las soluciones ofrecidas incluyen esperar unos minutos antes de intentar iniciar el juego nuevamente, verificar el estado de Xbox (que está en funcionamiento), y comprobar que el juego esté en el catálogo de juegos (lo está para algunos jugadores y no para otros).

Un usuario llamado KPsea acudió a Reddit para compartir el problema, y muchos otros usuarios comentaron que estaban experimentando lo mismo. Un vistazo a algunos de los tweets recientes sobre Mirage muestra a otros usuarios experimentando el mismo problema al intentar iniciar el nuevo título de Assassin’s Creed. Dicho esto, algunos usuarios de Reddit compartieron bajo el post de KPsea que si te desconectas por completo de Xbox, puedes iniciar el juego. Esto ha funcionado para algunos, pero otros han sido instruidos a conectarse a WiFi antes de jugar, lo que aún les impide entrar en el Bagdad del siglo IX.

Ubisoft aún no ha comentado sobre la situación ni sobre cuándo el juego estará disponible nuevamente para los usuarios de Xbox afectados, pero esperamos que se resuelva rápidamente.

ACTUALIZACIÓN: Xbox Support ha compartido un tweet indicando que los problemas de acceso a Assassin’s Creed Mirage deberían estar resueltos para los jugadores.

Users should once again be able to launch Assassin’s Creed Mirage normally. Thanks for the reports, and happy gaming. https://t.co/ZRGg2ebE2d

— Xbox Support (@XboxSupport) October 10, 2023