Apple Vision Pro está causando problemas en el cuello

El visor de realidad mixta (MR) Apple Vision Pro no saldrá a la venta por al menos en algunos meses más. Sin embargo, un nuevo informe afirma que algunas personas que lo han usado han experimentado tensión en el cuello debido al tamaño y peso del dispositivo. El filtrador de información de Apple, Mark Gurman, en su boletín Power One de Bloomberg, informó sobre este problema con los usuarios llamados early-adopters, a través de fuentes no identificadas. Él mencionó:

Actualmente pesa alrededor de una libra, y las pruebas han demostrado que puede sentirse demasiado pesado para algunos usuarios, incluso en periodos cortos de uso. Apple está considerando abordar esto en el primer modelo con una correa sobre la cabeza, pero hacer que el hardware sea más ligero es una mejor solución a largo plazo.

Este no es una buena señal para un producto que ya tiene un gran obstáculo, que es su etiqueta de precio de lanzamiento de $3,499 dólares, lo cual equivale a casi $63000 pesos mexicanos. El visor está programado para salir a la venta en algún momento a principios de 2024.

Gurman escribe que el Grupo de Productos de Apple Visión ya ha abandonado al Vision Pro y está trabajando actualmente en visores de realidad mixta de próxima generación. El equipo está considerando crear una versión de menor precio del dispositivo junto con un visor de siguiente generación con hardware más potente.

El boletín también tiene noticias sobre los planes de Meta para su futuro en realidad mixta. Comenzará a enviar sus nuevos visores Meta Quest 3 esta semana a un precio inicial de $499.99 dólares. Gurman afirma que Meta está investigando formas de reducir ese precio en el futuro, incluida la posibilidad de enviar el visor sin ningún controlador manual. Los propietarios tendrían que usar gestos con las manos mientras usan el visor. También se dice que Meta planea lanzar nuevas gafas fabricadas por Ray Ban a finales de octubre, que permitirán a los propietarios tomar fotos y videos con esas lentes, además de la capacidad de recibir llamadas telefónicas y escuchar música.

Gurman menciona que Meta está trabajando en un producto de gafas de verdadera realidad aumentada (AR) que mostrará cosas como textos e indicaciones de mapas. Este producto no está programado para lanzarse hasta 2025 como muy pronto.

Vía: Neo Win

Nota del editor: No pues… LOL, lo bueno es que los que tengan 63 mil pesos para tirarlos a la basura en un dispositivo como este, no deberían tener problemas para pagar el quiropráctico después. A menos que alguien sea lo suficientemente tonto para endeudarse en Coppel :V