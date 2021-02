Asombrosa ilustración nos muestra el momento más triste en la vida de Gohan del futuro

La historia de Trunk del futuro es una de las más amadas por los fans de Dragon Ball. Aunque muchos señalan al hijo de Vegeta como el personaje principal de este arco y uno de los Guerreros Z que más sufrió por el ataque de los Androides, no hay que olvidar a Gohan. El descendiente de Goku también tuvo una trágica aparición en esta línea temporal, y un fan ha decidido ilustrar esto.

No hace mucho, un artista conocido como Fenyo_n, el cual ha logrado capturar la esencia de Akira Toriyama, creó una ilustración en donde el pequeño Gohan se enfrenta a la temible derrota de Goku, Vegeta, Picorro y el resto de sus amigos ante los Androides 17 y 18.

Aunque esta historia no es tan explorada en el anime principal, la película de The History of Trunks se encargó de darnos una mejor idea de cómo fue Gohan en esta línea de tiempo alterna. De esta forma, el trabajo de Fenyo_n funciona como un gran prólogo para esta historia.

En temas relacionados, aquí puedes ver el adelanto del capítulo 69 del manga de Dragon Ball Super. De igual forma, así se ve Vegeta como The Mandalorian.

Vía: Fenyo_n