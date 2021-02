Star Wars: Además de su propia serie, Boba Fett también protagonizará este otro proyecto

Gracias a The Mandalorian, Boba Fett está de regreso entre los fans de Star Wars y su popularidad parece haber inspirado a Disney y Lucasfilm para darle su propia serie en Disney+ este año. Además de eso, el notorio cazarrecompensas también protagonizará otro proyecto y acá te platicamos de qué se trata.

War of the Bounty Hunters es una próxima serie de cómics que contará la historia de Boba Fett después de haber dejado Cloud City con Han Solo congelado en carbonita, y antes de haber aterrizado en el palacio de Jabba en Tatooine. Aquí puedes ver la portada de su primera edición.

Charles Soule, líder del proyecto, describe a War of the Bounty Hunters de la siguiente manera:

“Boba Fett no lleva a Han Solo directamente al palacio de Jabba. Algo tuvo que pasar entre estos dos momentos, entre el Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. Me gustaría contar esa historia y me gustaría contar lo que pasó con Boba Fett.”