Así se vería el remake de Shadow of the Colossus corriendo a 60FPS y 4K

Bluepoint Games hizo un increíble trabajo con el remake de Shadow of the Colossus, el cual debutó hace un par de años para PlayStation 4. Este talentoso estudio sorprendió nuevamente con el remake de Demon’s Souls, que logra tomar ventaja de todo el poder del PS5. Pero, ¿te imaginas cómo se vería un remaster de Shadow of the Colossus en la nueva consola de Sony?

Bueno, ya no tienes porqué imaginarlo. Vía su canal de YouTube, SnazzyAI, ha compartido un tráiler de este juego corriendo en resolución nativa 4K y una tasa de 60 cuadros por segundo.

Hasta el momento, ni Sony ni Bluepoint Games han anunciado algún tipo de parche para Shadow of The Colossus que lo mejore en PS5, pero después de ver el video de arriba, desearíamos que algún día lo confirmen.

Fuente: SnazzyAI