The Medium tendrá un increíble control de Xbox Series X, pero jamás podrás adquirirlo

Desde su lanzamiento en noviembre hemos visto muchos increíbles controles personalizados de Xbox Series X, pero este nuevo de The Medium es de los mejores hasta ahora. Vía Twitter, Stallion83, asociado de Twitch, recibió este control como parte de unos accesorios promocionales del juego, que debutará el próximo jueves 28 de enero.

Thank you so much @BlooberTeam for this awesome custom Xbox Series #TheMedium controller and codes for the game! 💚 pic.twitter.com/t8wg0CWnV4

— Stallion (@Stallion83) January 22, 2021