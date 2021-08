Así se ve el mapa de Age of Calamity en Minecraft

Breath of the Wild nos presenta uno de los Hyrule más extensos en la serie. Aunque en el juego principal este mapa se encuentra devastado por la destrucción causada por Calamity Ganon, en Age of Calamity tenemos un vistazo a este mundo en su esplendor. De esta forma, un fan decidió recrear las mejores zonas de la región usando Minecraft.

Recientemente, el usuario lordstringcheese compartió en Reddit una serie de imágenes en donde podemos ver a Hyrule en todo su esplendor recreado en Minecraft, esto junto a una par de paquetes de texturas HD que hace que este mundo se ve mejor de lo que uno podría imaginar.

Desde las calles de Hyrule Castle, pasando por el pueblo de Gerudo, hasta un campo resguardado por un Guardián. En temas relacionados, la expansión no oficial de Breath of the Wild ha recibido nuevo contenido. De igual forma, un nuevo mod de este juego introduce ray-tracing y resolución 8K.

Vía: lordstringcheese