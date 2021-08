Nuevo mod remasteriza BOTW con ray-tracing y resolución 8K

A pesar de haber sido un juego que debutó con el Nintendo Switch hace cuatro años, The Legend of Zelda: Breath of the Wild sigue siendo uno de los más impresionantes que tiene la consola híbrida. Por supuesto, siempre hay espacio de mejora y un modder se encargó de “remasterizar” este título con ray-tracing y resolución 8K.

Digital Dreams es un modder alemán que anteriormente ya ha trabajado con BOTW, pero nunca antes lo había llevado a estos extremos. Por desgracia, se requiere de un emulador para disfrutar esta versión del juego, pero eso no es todo, ya que también requieres de una computadora bastante potente para correrlo con todas estas modificaciones.

¿Qué tan potente exactamente? Basta decir que requieres una tarjeta RTX 3090 con un procesador lo suficientemente poderoso para aguantarla, y por lo menos 32GB de RAM. Así que sí, era difícil que algún día el Switch pudiera hacer que el juego se viera así de bien.

Via: Nintendo Life