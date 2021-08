Steve Downes, la voz del Master Chief para Halo, recientemente participó en un nuevo episodio del Gameplay podcast, y como parte de él, reveló que los actores de voz para Halo estaban a punto de ser reemplazados en dos diferentes ocasiones.

La primera de estas ocasiones fue durante los primeros días de Bungie, cuando después del masivo éxito que tuvo Halo: Combat Evolved, sus desarrolladores buscaron traer a celebridades para que prestaran sus voces en la secuela, pero ultimadamente no lo hicieron.

Bungie eventualmente dejó de trabajar en Halo, y la batuta de la serie se la pasaron a 343 Industries, quienes una vez más consideraron reemplazar al elenco de voz actual. De acuerdo con Downes, esta vez ya no solo eran pláticas, sino que ya lo habían hecho, pero tras escuchar algunas reacciones se arrepintieron.

“Ya lo habían hecho – ni lo pensaron, solo lo hicieron – trajeron una nueva voz para Master Chief y una nueva voz para Cortana. Pero cuando hicieron las pruebas beta del juego, a la gente no le gustó.

‘Así no se escucha el Master Chief, así no se escucha Cortana. No sé quién sea, pero no me gusta. Entonces nos volvieron a contactar, con la cola entre las patas, y terminamos grabando lo que eventualmente terminó siendo Halo 4.”