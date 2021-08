La expansión no oficial de BOTW ha recibido nuevo contenido

Es un hecho que Nintendo ya no lanzará más contenido para The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero eso no significa que la comunidad de modding no siga mostrando su apoyo hacia uno de los mejores juegos disponibles en el Switch y Wii U hasta la fecha.

A principios de este año, una expansión no oficial de BOTW titulada ‘Second Wind‘ fue lanzada. Básicamente, se trata de un “DLC gratuito a gran escala” creado por “cerca de 50 personas”, el cual incluye nuevas misiones, áreas, armas, NPCS y enemigos. También añade unas cuantas modificaciones al juego base para mejorar ciertas mecánicas.

Ahora, en una nueva actualización, este mismo mod ha sumado un nuevo jefe (Sooga, de Hyrule Warriors: Age of Calamity), mamuts y nuevas armas. Puedes ver más de este contenido en el siguiente tráiler.

