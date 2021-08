A principios de este mes, Marvel’s Guardians of the Galaxy nos presentó un nuevo adelanto en video, el cual nos dejaba ver mucho más a detalle a algunos de sus personajes. Ahora han lanzado un tráiler similar que nos muestra al equipo de héroes conociendo a Grand Unifier Raker, el líder de la Universal Church of Truth.

Honestamente es difícil extraer información de esta nueva cinemática, ya que claramente ocurre en algún punto avanzado de la campaña y se nos presenta sin ningún tipo de contexto. De igual forma, lo que hemos visto hasta ahora del juego nos ha dejado bastante satisfechos y todo indica que la experiencia completa podría ser muy buena.

Marvel’s Guardians of the Galaxy llega a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch (versión nube) el próximo 26 de octubre.

Fuente: Square Enix