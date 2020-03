Así se ve DOOM 64 en Switch en comparación con el N64

DOOM Eternal no será el único juego de DOOM disponible en plataformas modernas el día de hoy. El clásico título de la serie, y el cual probablemente nunca has jugado, DOOM 64, por fin ha llegado a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y Steam. Esta versión contará con contenido extra y una mejora visual.

Como es costumbre con los re-lanzamientos, es necesario comparar la versión original con la actual cara a cara, y así determinar cuál es la mejor opción entre las dos. Sin embargo, con tan sólo un pequeño vistazo a DOOM 64 en consolas actuales, queda claro está es la edición definitiva de este título, no sólo por su contenido extra, sino por su mejorado apartado visual.

El re-lanzamiento de DOOM 64 contará con un episodio extra, el cual vincula la historia de este título con DOOM Eternal. Hablando de la nueva entrega de esta demoniaca serie de FPS, ya puedes checar nuestra reseña escrita y en vídeo de este título.

Vía: GameXplain