Éstos son los candidatos a ingresar a la World Video Game Hall of Fame 2020

Desde 2015, The Strong National Museum of Play, un museo dedicado a la conservación de videojuegos, abrió sus puertas. Recientemente, se dieron a conocer los candidatos a formar parte de la World Video Game Hall of Fame 2020. En esta lista podemos encontrar títulos como Minecraft, Guitar Hero, Frogger, Super Smash Bros. Melee, Uncharted 2 y más.

Para formar parte de este museo, es necesario cumplir con cuatro requisitos:

–Iconicidad: ser ampliamente reconocido y recordado

–Longevidad: es más que una moda pasajera y ha disfrutado de popularidad a lo largo del tiempo

–Alcance geográfico: cumple los criterios anteriores a través de las fronteras internacionales

–Influencia: ha ejercido una influencia significativa en el diseño y desarrollo de otros juegos, en otras formas de entretenimiento, o en la cultura popular y la sociedad en general.

La votación de títulos ya está abierta para todo el público, y concluye el 2 de abril. Así que si deseas ver a uno de los siguientes juegos conservados para la posteridad, es momento de ejercer tu derecho a votar. Sólo recuerda que estás limitado a un voto por día. De los 12 títulos seleccionados, sólo seis podrán ingresar a la World Video Game Hall of Fame. Tres serán elegidos por los fans, y los otros tres por miembros de la International Selection Advisory Committee.

Sin más qué agregar, estos son los candidatos a la clase 2020 de The Strong National Museum of Play:

-Bejeweled

-Centipede

-Frogger

-GoldenEye 007

-Guitar Hero

-King’s Quest

-Minecraft

-NBA Jam

-Nokia Snake

-Super Smash Bros. Melee

-Uncharted 2: Among Thieves

-Where in the World is Carmen Sandiego?

Vía: The Strong National Museum of Play