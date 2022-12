Así se ve Adam Warlock en el MCU

Al final de Guardians of the Galaxy Vol. 2 se insinuó la llegada de Adam Warlock al MCU. Tuvieron que pasar un par de años, y uno que otro escándalo, para que por fin tuviéramos el primer vistazo a este personaje en la siguiente película de esta serie.

El día de ayer, durante un panel en CCXP en Brasil, Marvel compartió el primer teaser de Guardians of the Galaxy Vol. 3. Junto al regreso de Gamora, muchos se sorprendieron al ver cómo se ve Will Poulter en el papel de Adam Warlock, uno de los personajes más poderosos en los cómics.

Como pudieron ver, la adaptación del personaje se logró efectivamente. El diseño de Adam Warlock para el MCU luce increíble y, aunque por el momento se desconoce si lo veremos en futuros proyectos de Marvel, la reacción del público ha sido positiva hasta el momento.

Ahora solo nos queda por ver cómo es que se verá en acción una vez que Guardians of the Galaxy Vol. 3 llegue a todas las salas de cine el próximo 5 de mayo de 2023. En temas relacionados, puedes checar el primer avance de esta cinta aquí.

Nota del Editor:

Guardians of the Galaxy Vol. 3 es una de las cintas más esperadas del MCU. No solo podremos disfrutar de la aparición de Adam Warlock, sino que también será la conclusión a los Guardianes que James Gunn nos ha presentado a lo largo de los años, por lo que se espera un final emotivo para estos personajes.

Vía: Marvel