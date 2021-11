Así celebró Bandai Namco el capítulo mil de One Piece

El anime de One Piece celebró recientemente su capítulo número mil, un evento que no muchas otras producciones de este tipo pueden presumir. De esta forma, Bandai Namco publicó un nuevo tráiler de One Piece Pirate Warriors 4, el cual celebra este evento tan importante.

One Piece Pirate Warriors 4 llegó al mercado el año pasado, y continúa con el estilo Warriors que tanto ha caracterizado a esta serie, pero adaptando nuevos arcos e introduciendo más personajes. De esta forma, el nuevo avance del juego nos presenta algunos de los eventos más importantes de este título.

Si bien este no es el anuncio de un nuevo juego, este avance es un deleite para los fans. Aquí podemos ver las primeras aventuras de Luffy, así como sus aventuras más trágicas y emocionantes, hasta el arco de Wano. En temas relacionados, estos son los actores que participarán en el live action de One Piece. De igual forma, se ha revelado un evento especial de Jojo’s Bizarre Adventure.

Nota del Editor:

Esta hubiera sido la oportunidad perfecta para anunciar un nuevo juego de One Piece, pero esto demuestra que el hito del capítulo mil es algo que todos los que tengan que ver con la obra de Eiichirō Oda tienen que celebrar.

Vía: Bandai Namco