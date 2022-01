Artista de MHA comparte nueva ilustración de Mirko

Uno de los artistas responsables por el manga de My Hero Academia ha compartido nuevo arte de Mirko. Esta heroína ha sido una de las favoritas entre los fans desde su debut en el arco de Pro Hero, e incluso Kohei Horikoshi, creador de la serie, admitió que es uno de los personajes que más le gustan de toda la franquicia.

Yoko Akiyama, el ilustrador detrás de la serie spin-off, My Hero Academia: Team Up Missions, ha estado compartiendo vía Twitter varias ilustraciones que realizó de Mirko, y la más reciente de ellas parece haberse ganado el corazón de los fans:

Actualmente, My Hero Academia: Team Up Missions ya cuenta con un par de volúmenes adicionales cortesía de Viz Media. Si eres fan de Mirko, entonces esta es una serie que no te puedes perder ya que este personaje tiene mucho mayor protagonismo en el spin-off que en la obra principal.

Y en noticias relacionadas, recientemente se anunció un nuevo battle royale de My Hero Academia y puedes conocer más detalles al respecto dando click aquí.

Via: ComicBook