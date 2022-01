Justo cuando creíamos que las conspiraciones sobre Abandoned habían llegado a su fin, la comunidad parece haber encontrado un mensaje de voz “oculto” en el sitio web de Blue Box Game Studios, el cual revela que este estudio es en realidad un proyecto de simulación impulsado por inteligencia artificial. Lo más interesante del caso es que dicho mensaje está hablado en japonés.

Dicho audio dura casi dos minutos y como te decíamos anteriormente, lo puedes escuchar en el sitio oficial de Blue Box Game Studios. Sin embargo, no existe algún indicador para decirnos cuándo fue que Blue Box subió el archivo en cuestión. Este audio explica que Abandoned es una demo para un juego de terror creado por “un grupo de simulación por inteligencia artificial”. De hecho, “Project Blue Box” era supuestamente un experimento con videojuegos generados por la IA. Desafortunadamente, el “proyecto”, titulado “Zero Cell“, tuvo problemas durante su primera fase.

Aunque el audio está en japonés, parece que fue traducido del inglés por una computadora así que no te emociones de que Hideo Kojima esté detrás del proyecto (otra vez). Si Kojima en realidad quisiera esconder un mensaje para los fans, se hubiera asegurado de leerlo y comprobar que no tuviera ningún tipo de error, cosa que evidentemente no sucede aquí.

Nota del editor: Si tuviera que apostar, diría que este es otro intento por parte de Blue Box para seguir con estas teorías sobre Abandoned y Kojima. Creo que a estas alturas es fácil asumir que el nipón no está involucrado con el proyecto, y una vez que este juego finalmente llegue a nuestras manos, habrá muchas personas decepcionadas.

Via: PSLS