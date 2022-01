Si Mercy es tu personaje favorito dentro de Overwatch, entonces será mejor que te prepares puesto que Blizzard acaba de anunciar las fechas para el evento Año del Tigre dentro del juego, y esta heroína tendrá una nueva skin legendaria inspirada por vestimenta tradicional de Corea.

Esta skin se llamará Seolbim Mercy, y estará disponible desde el 25 de enero hasta el 15 de febrero. Todavía no tenemos precio oficial, pero al igual que otras skins legendarias, puedes apostar a que tendrá un costo de $3 mil créditos y la podrás adquirir vía las loot boxes del Año del Tigre.

El evento normalmente cuenta con modos de tiempo limitado como Capture the Flag, Capture the Flag Blitz, y Bounty Hunter. De momento no sabemos si algún elemento de gameplay será añadido con esta versión del evento, pero seguro que los detalles oficiales no tardarán en llegar dentro de poco. Eso sí, seguro que tendremos más skins tanto legendarias como épicas.

Via: Dot eSports