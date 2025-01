Arrestan a Tom Welling, actor de Smallville

Smallville es recordada como una amada serie para aquellos que crecieron durante la primera década del nuevo siglo. Si bien muchos pensaron que los actores involucrados en este proyecto serían estrellas de Hollywood, la realidad es que muchos han sido olvidados, y parece que solo regresan a la luz pública cuando hacen algo ilegal, como le ha pasado a Tom Welling, quien se encargó de Clark Kent/Superman en el show.

De acuerdo con un nuevo reporte, Welling fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en el estado de California. El actor, presuntamente, se encontraba arriba del límite estatal de alcohol en sangre, que es de un 0,08 %. Afortunadamente, nadie resultó herido por sus acciones, y el actor fue puesto en libertad un par de horas después.

Una vez que esta noticia se dio a conocer, los fans de la serie comentaron que, sin importar qué tipo de delito comentan los actores de la serie, nada podría superar a lo que hizo Allison Mack. Recordemos que la actriz fue arrestada en 2018 por tráfico sexual mientras formaba parte de un culto. De esta forma, muchos perdonaron rápidamente a Welling.

Si bien los fans reconocerán a Welling por su trabajo Smallville, el actor también ha trabajado en películas como Cheaper by the Dozen con Steve Martin, las series de Lucifer, Draft Day, The Choice y The Fog, entre otros créditos notables. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo teaser de Superman. De igual forma, James Gunn responde a las quejas de la película del DCU.

Vía: TMZ