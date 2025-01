Dragon Quest XI S desaparecerá de la eShop

Por alguna extraña razón, múltiples juegos de Square Enix abandonan la eShop del Nintendo Switch solo para reaparecer un par de días después. Esto ya sucedió con Octopath Traveler y Triangle Strategy. Ahora, se ha revelado que lo mismo sucederá con Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition en solo unas horas.

Por medio de un comunicado compartido por medio de redes sociales, se ha confirmado que Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition dejará de estar disponible en la eShop del Nintendo Switch a partir del próximo 1 de febrero de 2025. Si bien esto es temporal, por el momento se desconoce cuándo es que este título regresará a esta tienda digital.

FYI: DQXI S will be temporarily unavailable on the Nintendo eShop starting on Feb 1, 2025 as we make some minor updates to the store listing.

For those who have already purchased the game, fear not, the game will not be affected during this time and you can still venture forth…

— DRAGON QUEST (@DragonQuest) January 31, 2025