Halo: The Master Chief Collection sí llegaría a PS5

Durante el último año, hemos escuchado múltiples rumores sobre los planes de Microsoft por llevar algunas de las propiedades más icónicas de Xbox al PlayStation 5. Aunque por mucho tiempo algunos fans consideraron que estas declaraciones eran los sueños del público, el día de ayer se confirmó que Forza Horizon 5 estará disponible en la consola de Sony. De esta forma, muchos se preguntan si sucederá lo mismo con Halo, algo que un famoso insider asegura que pasará.

Por meses, el rumor de que Forza Horizon 5 y Halo: The Master Chief Collection llegarían al PlayStation 5 fue un sueño de algunos fans, pero el día de ayer la mitad de esta filtración se hizo realidad. Ahora, Jez Corden, periodista de Windows Central, asegura que la colección de Halo tendrá el mismo destino, y eventualmente estará disponible en la consola de Sony.

yep, mcc is first i heard. but we'll see — Jez (@JezCorden) January 30, 2025

Corden no se limita solo a la Halo: The Master Chief Collection, puesto que el insider asegura que Senua’s Saga: Hellblade II y Gears of War: Ultimate Edition también llegarán al PlayStation 5 en un futuro. Junto a esto, tampoco se descarta la posibilidad de que todos estos juegos de Xbox estén disponibles en el Nintendo Switch 2 en un futuro.

Recordemos que el año pasado, Xbox anunció sus planes para llevar sus juegos exclusivos a otras plataformas. Esto comenzó con Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded y Sea of Thieves. Si bien por meses no tuvimos muchos detalles al respecto, eventualmente se confirmó que Indiana Jones and the Great Circle tendría el mismo destino. De igual forma, no hay que olvidar que DOOM: The Darks Ages estará disponible en PS5 y Xbox Series X|S día uno. De esta forma, no se descarta que lo mismo vaya a suceder con títulos como Starfield y Avowed.

Aunque aún no hay fecha de lanzamiento, Forza Horizon 5 llegará a PlayStation 5 en la primavera de este año. Solo nos queda esperar para ver si Halo: The Master Chief Collection también se une a este grupo, algo que parece ser real con cada día que pasa. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la llegada de Forza Horizon 5 a PlayStation 5 aquí. De igual forma, Microsoft Flight Simulator también llegaría al Switch 2.

Nota del Autor:

Estamos viendo a Xbox convertirse en el siguiente SEGA en tiempo real. Si bien esto seguramente será decepcionante para más de uno, recordemos que esta fue una decisión deliberada que va de acuerdo con su modelo de negocio, y una necesidad para evitar la bancarrota.

Vía: Jez Corden