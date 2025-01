Se confirma la llegada de Forza Horizon 5 a PS5

Desde el año pasado Microsoft nos ha estado dando a entender que sus juegos exclusivos ya no tienen cabida para su enfoque en el mercado actual, por lo que en el 2024 se lanzaron algunos títulos que antes eran impensables para aterrizar en otras plataformas. A esto le siguió la confirmación de que Indiana Jones and The Great Circle seguiría el mismo camino para los próximos meses, pero no será el único que lo haga, pues una franquicia insignia de Xbox dará un paso que antes era prohibido.

Se anunció que Forza Horizon 5 llegará a PlayStation 5 en la primavera de 2025, marcando la primera vez que la franquicia se expande más allá del ecosistema de Xbox y PC. Con casi 900 autos, más de 40 actualizaciones temáticas y dos expansiones, los jugadores de PS5 podrán explorar las carreteras de México y sumarse al Horizon Festival.

La versión para PS5 ha sido desarrollada por Panic Button en colaboración con Turn 10 Studios y Playground Games. Incluirá el mismo contenido que las ediciones de Xbox y PC, permitiendo a los jugadores acceder a los paquetes de autos y a las expansiones Hot Wheels y Rally Adventure. Además, el juego ofrecerá juego cruzado entre plataformas, permitiendo a los usuarios de Sony competir con jugadores de Xbox y PC.

Junto con este lanzamiento, Forza Horizon 5 recibirá una nueva actualización gratuita llamada Horizon Realms, disponible en todas las plataformas. Esta actualización ofrecerá a los jugadores la posibilidad de explorar una colección curada de mundos evolutivos creados por la comunidad, con más sorpresas que serán reveladas próximamente.

El equipo de desarrollo expresó su entusiasmo por la llegada de nuevos jugadores y la expansión de la comunidad. Los interesados ya pueden agregar el juego a su lista de deseos en la PlayStation Store para recibir actualizaciones sobre su lanzamiento. Con esta nueva versión, la saga se abre a una audiencia más amplia, reforzando su posición como una de las experiencias de conducción más completas y vibrantes del género.

Con esto en mente, ya no es descabellado pensar que Halo y Gears of War vayan a llegar a PS5.

Vía: ForzaNet