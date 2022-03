Aquí las nuevas imágenes de Stranger Things

Después de un 2020 y 2021 en silencio, este año se ha dado a conocer bastante información relacionada con la cuarta temporada de Stranger Things. En los últimos meses, hemos visto un tráiler y se ha revelado más detalles sobre esta serie. Ahora, el día de hoy se han compartido nuevas imágenes del esperado regreso de Eleven y compañía.

Por medio de sus redes sociales, las cuentas oficiales de Stranger Things y Netflix, compartieron nuevas imágenes que nos presentan a los personajes principales. De este grupo, destaca a Joyce en lo que parece ser Rusia.

La cuarta temporada de Stranger Things llegará a Netflix en dos partes, la primera se estrenará el 27 de mayo de 2022, y la segunda estará a nuestra disposición el 1 de julio. Junto a esto, una quinta temporada ya está en desarrollo. En temas relacionados, Netflix nos pone al corriente en la vida de estos actores. De igual forma, aquí puedes checar los nuevos pósters de la serie.

Nota del Editor:

Las nuevas imágenes lucen increíbles. Aunque este no sea el final de la serie, la propuesta de la cuarta temporada suena increíble, y no me sorprendería si esta termina por ser la mejor parte de toda la serie, al menos hasta el momento.

Vía: Netflix