¡Aquí está el segundo tráiler para la serie de Halo!

Hace unas cuantas semanas tuvimos nuestro primer vistazo a la serie de Halo mediante un tráiler que dejó a la comunidad bastante dividida. Mientras que algunos quedaron convencidos por lo mostrado, hubo algunos otros que perdieron fe en el proyecto. Bueno, pues ya llegó un segundo tráiler que nos muestra un poco más sobre este futuro proyecto.

Mediante los canales oficiales de la serie se nos compartió este segundo vistazo en video, que al mismo tiempo reitera su fecha de estreno.

Silver Team, on me! Stream #HaloTheSeries March 24 exclusively on @ParamountPlus. pic.twitter.com/LzuHHETfS3

— Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) March 14, 2022