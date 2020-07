Aquí está el primer tráiler del spin-off de One Piece enfocado en Ace

Los mangas spin-off nos ofrecen la opción de conocer un poco más sobre cierto personaje o periodo de una historia, sin la necesidad de comprometer el trabajo principal. De esta forma, VIZ Media ha revelado que una nueva novela de One Piece, enfocada en revelar alguno de los secretos del pirata Ace, llegará a Occidente.

Conocido como One Piece Ace´s Story, este spin-off está escrito por Shou Hinata y Tatsuya Hamazaki, y contará con ilustraciones especiales de la portada por parte del creador de la serie original, Eiichiro Oda. Como su nombre lo indica, esta historia estará enfocada en Portgas D. Ace, y entrará en detalle sobre cómo fue que se volvió capitán de Los Piratas Spade y, por supuesto, el momento en que adquirió los poderes de la mera-mera no mi.

Set sail for adventure in One Piece: Ace’s Story! See the formation of Portgaz D. Ace's Spade Pirate Crew in this 🔥 HOT 🔥 new novel! pic.twitter.com/YdKcxTDeVY

— VIZ (@VIZMedia) July 3, 2020