¡Aquí el último tráiler de Stranger Things 4!

La cuarta temporada de Stranger Things por fin llegará a Netflix esta misma semana. De esta forma, la compañía de streaming no quiere que te olvides del regreso de Mike, Eleven y el resto de los personajes, y para lograr esto, se ha compartido un nuevo tráiler.

En esta ocasión, el más reciente de Stranger Things nos presenta a Mike y al resto de los niños, ahora adolescentes, viviendo tranquilamente en Hawkings. Sin embargo, una maldad los acecha, y rápidamente podemos ver algunos de los problemas que aquejan a los protagonistas a lo largo de nueve capítulos.

La primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things llegará a Netflix el 27 de mayo de 2022. En temas relacionados, estás son las primeras opiniones de la temporada. De igual forma, aquí te decimos cuánto durará cada episodio de la serie.

Nota del Editor:

Ya no puedo esperar para ver la nueva temporada de Stranger Things. Aunque cada parte introduce varios elementos de los que soy fan, también hay decisiones que no me agradan, como revivir Hopper. Espero que al menos en esta ocasión los inconvenientes sean pocos.

Vía: Netflix