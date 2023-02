Después del estreno anticipado del quinto capítulo de The Last of Us, HBO reveló el tráiler oficial del sexto episodio de la aclamada adaptación del trabajo de Naughty Dog. Aquí, como ya se esperaba, podemos ver la reunión entre Joel y Tommy, así como una clara referencia a The Last of Us Part II.

Tras su separación en el primer capítulo, Joel y Tommy por fin se reencuentran en una escena similar a la del juego. Sin embargo, los fans habrán notado que esto no se lleva a cabo en la presa hidroeléctrica, sino en Jackson, pueblo que vimos por primera vez en The Last of Us Part II.

Aun con este cambio, el tráiler deja en claro que veremos una serie de eventos similares a los del juego. Desde la reunión de los hermanos, pasando por una invasión hostil, hasta la cabalgata de Ellie, lo cual dará pie a la icónica escena en donde nuestros protagonistas dejan en claro sus sentimientos.

En esta ocasión, la programación regresa a la normalidad, por lo que el sexto episodio de The Last of Us se estrenará en HBO y HBO Max hasta el domingo. En temas relacionados, este es el actor que casi interpreta a Joel en la serie. De igual forma, surgen nuevos rumores sobre el desarrollo de The Last of Us Part III.

Nota del Editor:

Solo le quedan cuatro capítulos a la serie, y aún se siente cómo le faltará mucho por cubrir. Si bien la adaptación no ha decepcionado hasta el día de hoy, logran capturar grandes momentos del juego, aún existe una pequeña preocupación sobre el tiempo que le resta a la primera temporada.

Vía: HBO