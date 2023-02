Surgen rumores nuevos sobre el desarrollo de The Last of Us 3

En estas semanas The Last of Us se ha convertido en tendencia, y eso se debe a que su serie está tomando relevancia, ya sea con personas que nunca jugaron al título o quienes ya lo conocen a la perfección. Por su parte, han surgido rumores nuevos que indican el desarrollo de una tercera parte, el cual por ahora no ha sido confirmado por Sony.

Según lo que se comenta de una fuente anónima, el juego ya estaría en progreso de su producción, confirmando que no va llegar para esta generación de consolas sino para la siguiente, o tal vez un cross. La filtración viene del sitio conocido como TheLeak.co, sitio donde se ha hablado de un nuevo modelo de PS5, datos que fueron verificados por el conocido Tom Henderson.

Entonces si el sitio tiene información privilegiada, es probable que el juego sea lanzado de manera similar a lo que pasó con God of War Ragnarok y Horizon Forbidden West, los cuales están apareciendo a finales de la vida de PS4 pero también en PS5. Así que las funciones de siguiente generación serán para aquellos que posean la próxima consola.

Vale la pena mencionar, que anteriormente se habló de un reinicio para la saga Uncharted, esto mediante ciertas filtraciones que se dieron por la red, pero esto a los pocos minutos se desmintió por parte de Naughty Dog. Por lo que creer en la información de un siguiente The Last of Us en producción no es del todo confiable, al menos que Sony lo declare.

vía: PlayStationlifeStyle

Nota del editor: Suena muy falso realmente, pero es indudable que vayan a hacer más partes de la saga, sería dejar pasar dinero que se vaya al azufre. Entonces sí, habrá, pero supongo que faltarán años para enterarnos.