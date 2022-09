Aunque por un momento parecía que la serie del Planeta de los Simios había llegado a su fin con War for the Planet of the Apes en 2017, hace tiempo se confirmó que una nueva entrega ya estaba en desarrollo. Ahora, recientemente se liberó la primera imagen de esta cinta, la cual nos prepara para visitar una vez que mundo post-apocalíptico.

Kingdom of the Planet of the Apes es la nueva película en la serie, la cual se acerca más y más a los eventos que vimos en la cinta original de 1968. La película será protagonizada por Owen Teague de It, Freya Allen de The Witcher, y Peter Macon de The Orville. La producción comenzará el próximo mes con Wes Ball, reconocido por la trilogía de The Maze Runner, como el director.

Josh Friedman, famoso por War of the Worlds, será el encargado del guion, con gran parte de los productores que han trabajado en la serie de simios regresando a esta entrega. Esto fue lo que comentó Steve Asbell, presidente de 20th Century Studios, al respecto:

“El planeta de los simios es una de las franquicias de ciencia ficción más emblemáticas y con más historia en el cine, además de ser una parte indeleble del legado de nuestro estudio. Con Kingdom of the Planet of the Apes tenemos el privilegio de continuar la tradición de la serie de cine imaginativo y estimulante, y estamos ansiosos por compartir la extraordinaria visión de Wes para este nuevo capítulo con el público en 2024”.

Por el momento, se espera que Kingdom of the Planet of the Apes llegue a los cines en algún punto de 2024. En temas relacionados, Wolverine tendrá el traje de los cómics en Deadpool 3. De igual forma, aquí está el primer vistazo a la siguiente serie del protagonista de Better Call Saul.

Vía: Comicbook