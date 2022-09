Los fans no están contentos con PlayStation Stars

El pasado mes de julio se reveló oficialmente PlayStation Stars. Este es un programa de recompensas para todos los usuarios del sistema. Aunque por el momento este servicio aún no está disponible en América y Europa, el día de hoy llegó a Asia. De esta forma, se ha revelado más información al respecto, y eso incluye un detalle que no se había mencionado con anterioridad, el cual ha causado un gran disgusto por parte de la comunidad.

PlayStation Star funciona en cuatro niveles, cada uno dependiendo de la cantidad de juegos que compres y los trofeos que tengas. Del uno al tres, podrás obtener una figura digital que puedes presumir. Sin embargo, recientemente se reveló que aquellos en la categoría más alta serán priorizados para la atención al cliente. Esto es lo que se menciona al respecto:

“Recibirás un coleccionable conmemorativo y podrás usar todos los coleccionables de nivel 1-3. Cuando te pongas en contacto con el servicio de Atención al Cliente de PlayStation, podrás priorizar el orden del chat”.

Esto quiere que aquellos que gasten más dinero e inviertan más tiempo en juegos de PlayStation, podrán ser atendidos de forma más rápida ante un problema. Como era de esperarse, los usuarios de todo el mundo no están contentos con esta decisión. Considerando que por el momento solo se habla de Asia, existe la posibilidad de que esta preferencia no esté disponible en otras regiones, pero por el momento no hay más información al respecto.

Nota del Editor:

Los fans están en su derecho de enojarse. La atención al cliente es algo muy importante, y priorizar a todos los que gasten más dinero es algo que no debería suceder. Esperemos que PlayStation tome estas críticas en consideración y cambie esto lo más pronto posible.

Vía: PlayStation