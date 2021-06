Aquí el primer adelanto en video de Valhalla, el spin-off de Vikings para Netflix

Aunque la serie de Vikings llegó a su fin después de seis temporadas, Netflix no está listo para abandonar este mundo, por lo que actualmente está en desarrollo un spin-off. Durante el primer día del Netflix Geeked Week, se reveló un nuevo adelanto en video de Valhalla, serie que toma lugar 100 años después de los eventos de Rollo.

Esta continuación estará protagonizada por personajes históricos como Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada, y William the Conqueror. Esta es la descripción oficial que ofrece Netflix respecto a estas figuras y su participación en la evolución de Europa:

Aunque por el momento no hay un tráiler oficial que nos proporcione una gran mirada a Vikings: Valhalla, el día de hoy se compartió un adelanto en video con un par de tomas sobre la realización de esta serie.

