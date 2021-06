Ni Hogwarts Legacy ni Suicide Squad: Kill the Justice League estarán en E3 2021

El próximo 13 de junio, Warner Bros. llevará a cabo una presentación durante E3 2021. Sin embargo, todos aquellos que esperaban ver algo relacionado con Hogwarts Legacy, Gotham Knights o Suicide Squad: Kill the Justice League estarán decepcionados, ya que se ha confirmado que solo veremos nueva información sobre Back 4 Blood por parte de esta compañía.

Recientemente, un representante de Warner Bros. le confirmó a Techradar que solo hay planes de mostrar información relacionada con Back 4 Blood durante E3 2021. Considerando que Hogwarts Legacy, Gotham Knights y Suicide Squad: Kill the Justice League no llegarán al mercado hasta el 2022, como mínimo, esta decisión tiene sentido

Sin embargo, no se descarta ver algún tipo de adelanto relacionado con estos juegos durante la presentación de Xbox o el Kick Off de Summer Game Fest. De igual forma, no se hace mención alguna de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, así que aún existe la posibilidad de ver esta colección en algún punto de E3 2021.

La presentación de Warner Bros. en E3 2021 se llevará a cabo el próximo 13 de junio. En temas relacionados, Prince of Persia: The Sands of Time Remake es otro juego que se ausentará de este evento. De igual forma, ya hay hora para el evento de Gearbox en E3.

Vía: Techradar