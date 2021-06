Gearbox confirma la hora de su presentación digital para E3 2021

Como ya se había anunciado, el próximo 12 de junio se llevará a cabo una presentación especial por parte de Gearbox durante el E3 2021. Aunque en su momento no se reveló información adicional, recietemente se compartió la hora exacta en la que comenzará este evento.

De acuerdo con la cuenta oficial de Gearbox en Twitter, el Gearbox E3 Showcase tomará lugar el próximo 12 de junio a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). La presentación contará con la participación de Randy Pitchford, co-fundador y actual CEO de la compañía.

Our own Randy Pitchford will be joining us during our big E3 moment! We are excited for @duvalmagic to help us share everything that Gearbox has been busy getting its hands into! The Gearbox E3 Showcase will be on Saturday, June 12 at 2pm PT/5pm ET/10pm BST! #E32021 pic.twitter.com/e5Vx3UM4Cq

— GearboxOfficial (@GearboxOfficial) June 7, 2021