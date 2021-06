Prince of Persia: The Sands of Time Remake no estará presente en Ubisoft Forward

El próximo 12 de junio se llevará a cabo el Ubisoft Forward, evento en donde tendremos nueva información sobre Far Cry 6, Riders Republic, la siguiente expansión de Assassin’s Creed: Valhalla, Rainbow Six Siege y más. Sin embargo, el día de hoy se ha revelado que Prince of Persia: The Sands of Time Remake no formará parte de este grupo.

Por medio de un mensaje publicado en la cuenta oficial del juego en Twitter, se ha revelado que Ubisoft no tiene intenciones de revelar nueva información sobre este juego durante su próxima presentación digital. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“The Prince of Persia: The Sands of Time Remake no estará en Ubisoft Forward. Estamos haciendo un gran progreso para que nuestro juego se lance el próximo año, pero aún no estamos listos para compartir información adicional. Compartiremos una actualización tan pronto como estemos listos”.

A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl — Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021

De igual forma, se ha revelado que este remake llegará a nuestras manos hasta el próximo año. Recordemos que el juego se había retrasado indefinidamente con anterioridad. El Ubisoft Forward se llevará a cabo el próximo 12 de junio, y aquí puedes conocer más información al respecto. En temas relacionados, se ha filtrado un PvP basado en las propiedades de Tom Clancy.

Vía: Prince of Persia