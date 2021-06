Ubisoft cambia el nombre de Rainbow Six Quarantine a Rainbow Six Extraction

Después de su anuncio inicial en 2019, Rainbow Six Quarantine fue retrasado en múltiples ocasiones a causa de la pandemia. Esto dio pie a una serie de reportes en donde se mencionaba que Ubisoft tenía planes de cambiar el nombre del juego, algo que vimos cuando se filtró el título interno de Rainbow Six Parasite. Ahora, el día de hoy se ha revelado que este título PvE será conocido oficialmente como Rainbow Six Extraction.

Esta información fue revelada en un video especial por parte de Antoine Vimal du Monteil, productor de este título, en donde también tuvimos la oportunidad de ver un poco del gameplay de Rainbow Six Extraction. En este pequeño adelanto se ha mencionado que el juego toma las bases de Rainbow Six Siege para crear un “shooter táctico moderno, en el que te enfrentarás a una amenaza alienígena en constante evolución”.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta o más detalles al respecto. Sin embargo, Ubisoft revelará más información el próximo 12 de junio durante su presentación digital. En temas relacionados, se ha filtrado BattleCat, el PvP basado en las propiedades de Tom Clancy. De igual forma, Prince of Persia: The Sands of Time Remake no estará presente en el Ubisoft Forward de esta semana.

Vía: Ubisoft