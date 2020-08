Aquí el primer adelanto del capítulo 63 del manga de Dragon Ball Super

El pasado capítulo de manga de Dragon Ball Super dejó conmocionados a los fans de la obra de Toyotaro. Goku, Vegeta y el resto de los Guerreros Z fueron derrotados, pero cuando la situación parecía estar en favor de Moro, Merus entró en escena, y las primeras imágenes del siguiente capítulo nos muestran cuál será el papel de este ángel en la pelea.

Los primeros borrados del capítulo 63 nos muestra a Merus confrontando a Moro, no sin antes evacuar con seguridad a los heridos a una zona que no será afectada por el combate que veremos. Aún no sabemos con exactitud los planes de Merus, hay que recordar que los ángeles nos pueden interferir de manera directa con el destino del universo.

Por fin se ha revelado cuándo se estrenará el capítulo 63 del manga de Dragon Ball Super, y aquí puedes conocer esta información. De igual forma, aquí puedes ver cómo se vería Moro con el poder del Ultra Instinto.

Vía: DBS Chronicles