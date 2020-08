Ghost of Tsushima se posiciona como el quinto juego más vendido de 2020

A pesar de la pandemia, la industria de los videojuegos en Estados Unidos no se detiene, y parece que cada mes vemos un nuevo juego entrar en la lista de los títulos más vendidos del año en esa región. En esta ocasión, el análisis del grupo NPD señala a Ghost of Tushima y Paper Mario: The Origami King como los casos de éxito del pasado mes de julio.

Durante julio se registraron ingresos de $3.6 millones de dólares tan solo en Estados Unidos. Aunque la venta de hardware registró un cambio del -2%, podemos ver un aumento en el apartado digital. Esta es la primera ocasión en la que el NPD Group comparte su nueva métrica: “Video Game Content”, la cual hace referencia a las ventas de software, contenido digital, suscripciones, DLC, microtransacciones, servicios de la nube y más. Aquí podemos ver un aumento del 34%, registrando $3.251 millones de dólares

Hablando de casos más específicos, se menciona que Ghost of Tsushima fue el título más vendido durante julio, posicionándolo como el lanzamiento que más rápido se ha vendido de Sukcer Punch. De igual forma, Ghost of Tushsima ya es el quinto juego más vendido de 2020 en Estados Unidos.

Por otro lado, Paper Mario: The Origami King fue el tercer juego más vendido de julio, y sus ventas doblan lo conseguido por The Thousand Year Door, la entrega más amada de la serie.

De esta forma, así queda la lista de los 10 juegos más vendidos de este año en Estados Unidos:

-Call of Duty: Modern Warfare

-Animal Crossing: New Horizons

-The Last of Us: Part II

-Final Fantasy VII: Remake

-Ghost of Tsushima

-Dragon Ball Z: Kakarot

-MLB: The Show 20

-Resident Evil 3

-Mario Kart 8: Deluxe

-Mortal Kombat 11

Vía: Venture Beat