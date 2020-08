El infame especial navideño de Star Wars tendrá una secuela

A pesar de que muchos pueden debatir sobre cuál es la peor película de Star Wars, el consenso siempre ha sido que el especial navideño de 1978 es considerado como la peor cinta de este universo. Desde los fans, hasta el mismo George Lucas, todos odian esta obra. Sin embargo, algún valiente en Disney y Lucasfilm ha decidido realizar una secuela, aunque en esta ocasión será con personajes de LEGO.

De acuerdo con USA Today, The Lego Star Wars Holiday Special llegará a Disney+ el próximo 17 de noviembre, y estará enfocado en Finn, Rey, Rose, y Poe haciendo las preparaciones necesarias para celebrar Life Day, la fiesta navideña de este universo. Esto fue lo que comentó Josh Rimes, productor ejecutivo del especial:

“Es una celebración de la saga. Muchos personajes interactuarán con diferentes personajes y tal vez incluso con diferentes versiones de ellos mismos en diferentes edades. Queríamos hacer un guiño y honrar al original especial”

De forma inesperada, se ha confirmado que el especial se llevará a cabo después de los eventos de The Rise of Skywalker y contará con la participación de Kylo Ren y Palpatine, quienes murieron en la última película. Considerando que esta es una animación con LEGO, el público objetivo son niños, así que no esperen la historia más canónica posible.

The Lego Star Wars Holiday Special llegará a Disney+ el próximo 17 de noviembre.

Vía: USA Today