Aquí el nuevo tráiler de La Casa de Papel

Si bien hace un par de meses se habían revelado un par de imágenes y el teaser de la nueva temporada de La Casa de Papel, no fue sino hasta hace unos momentos que Netflix compartió el primer gran tráiler de la quinta parte de esta aclamada serie española.

En el primer tráiler del volumen uno de la quinta temporada de La Casa de Papel, podemos ver cómo el conflicto entre los diferentes integrantes de este equipo va escalando. De igual forma, los protagonistas se encuentran en un momento bastante complicado, esto tras revelarse el escondite del Profesor.

Como su nombre lo indica, la quinta temporada de La Casa de Papel estará dividida en dos partes. La primera de estas llegará a Netflix el próximo 3 de septiembre, y contará con cinco episodios. Después, la otra mitad se podrá disfrutar en la plataforma de streaming el 3 de diciembre de este año.

En temas relacionados, puedes checar el nuevo tráiler de Venom: Let There Be Carnage aquí.

Vía: Netflix