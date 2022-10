Apple habría frenado la producción del iPhone 14 plus

Hace algunas semanas atrás que todas las versiones del iPhone 14 se han lanzado al mercado, teniendo gran aceptación sobre todo el modelo Pro con su tamaño más grande que los otros. Sin embargo, parece ser que a la versión Plus no le está yendo como Apple lo había previsto, por lo que están considerando dejar de producir el teléfono en masa.

Según lo que se informa en los medios de comunicación, la compañía le habría pedido a su productor de componentes en china que dejen la producción de forma inmediata. Aunque eso no significa propiamente que el dispositivo se deje de vender. Esto es para tener una pausa y analizar el mercado, y después definir el siguiente paso a seguir para este producto.

El lanzamiento de los dispositivos es realmente nuevo, por lo que la compañía va a pensar en una manera para hacer de este modelo algo más atractivo, y sobre todo para pensar a futuro con más teléfonos como el iPhone 15. Otros modelos fracasaron como la versión mini, pero antes no se había visto nada en relación a la marca principal de la empresa.

Los analistas desde las preventas estaban profetizando que iPhone 14 Plus no presentaría un éxito desmedido, eso ve a diferencia de todos los modelos 14 Pro que se agotaron tanto en la tienda en línea como la física. Sin embargo, aún existe la manera de salvar la reputación de la marca, y que no se convierta en algo descontinuado y por ende, inservible.

Vía: The Information