Andor se convierte en la serie de Star Wars con menos audiencia

En estos momentos la serie de Star Wars Andor está teniendo estrenos periódicos en la plataforma de Disney Plus, concretamente ya va la primera mitad de los episodios de este programa. Y si bien la trama ha convencido a muchos fanáticos de la franquicia, parece ser que no ha sido lo suficientemente buena como para mantenerlos mucho tiempo entretenidos.

Según lo que cuenta el analista conocido como Brandon Katz, la serie ha sido uno de los más grandes fracasos en relación a la franquicia de la galaxia muy lejana, dado que su audiencia es menor que programas como The Book of Boba Fett y hasta Obi-Wan Kenobi. Que no está de más decir, les fue muy mal debido a que no aportaron lo deseado.

The most disappointing trend I've come across recently is how audience demand for #Andor is overwhelmingly lower than #TheMandalorian S1-2, #TheBookofBobaFett and #ObiWan despite the fact that it is easily the best #StarWars series BY FAR. pic.twitter.com/n0sKGHDIOI

— Brandon Katz (@Great_Katzby) October 14, 2022