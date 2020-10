Apex Legends finalmente tiene cross-play

Apex Legends ya es uno de los battle royales más populares allá fuera, pero está a punto de ponerse todavía mejor. Como parte del próximo Aftermarket Collection Event, el juego finalmente recibirá cross-play, aunque seguirá estando en etapa de beta.

Los jugadores de PC, PS4 y Xbox One finalmente podrán jugar entre ellos, aunque en el caso de PC deberás hacerlo desde Origin, puesto que el cross-play con Steam llegará después. El cross-play está activado por defecto, pero puedes desactivarlo si así lo prefieres.

Vale la pena destacar que, al menos por ahora, Apex Legends no tiene cross-progression, es decir, tu archivo de guardado en Xbox One no funcionará con la versión de PS4 y Steam y viceversa. Aparentemente sus desarrolladores ya están trabajando en esto, pero mientras tendremos que esperar.

Fuente: EA