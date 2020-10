Maneater tendrá mejora gratuita en PS5 y Xbox Series X/S

¿Te acuerdas de Maneater? Este peculiar juego de Tripwire Interactive debutó a mediados de este año y aunque todos esperaban otro bodrio, la verdad es que muchos de nosotros quedamos sorprendidos por su calidad. Si eres fan de este juego y quieres estrenar tu nuevo PlayStation 5 o Xbox Series X/S con él, entonces te tenemos muy buenas noticias… y otras no tan buenas.

Sus desarrolladores han confirmado que Maneater tendrá mejora gratuita de la actual a la nueva generación de consolas, así que no habrá necesidad de comprar el juego otra vez. La mala noticia es que tus archivos de guardado en PS4 y Xbox One no serán transferibles a PS5 y Series X, por lo que deberás empezar tu aventura desde cero.

La versión mejorada de Maneater incluirá unas cuantas mejoras como el clásico ray tracing, nuevos efectos de iluminación, así como resolución nativa 4K HDR a 60 cuadros por segundo. Además, de acuerdo con Tripwire, la tecnología háptica del DualSense ofrecerá “un nivel de inmersión como ningún otro.” La versión en PC también recibirá estas mismas mejoras sin costo adicional, aunque los jugadores en esta plataforma deberán esperar hasta 2021.

Maneater estará disponible en Xbox Series X/S el 10 de noviembre y el 12 de noviembre en PS5.

Via: PS Lifestyle