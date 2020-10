Así reaccionó el actor de Spider-Man al cambio de rostro de Peter Parker

El día de ayer, PlayStation nos dio nuestro primer vistazo al gameplay de Marvel’s Spider-Man Remastered corriendo en PS5, con todo y un nuevo Peter Parker. Parece que el nuevo rostro del icónico superhéroe de Marvel fue del desagrado de muchos, pero ¿qué opina Yuri Lowenthal, actor que prestó su voz al arácnido en esta aventura de PS4, al respecto?

Por medio de su cuenta de Twitter, Lowenthal demostró haberse tomado la situación con un poco de humor y en el siguiente mensaje lo puedes ver por ti mismo:

Guys. It’s my face’s fault. The stupid stupid bones in my face. Blame my bones. https://t.co/VUES1jQLC5

— Yuri Lowenthal (@YuriLowenthal) September 30, 2020