Insomniac responde a la controversia por cambiar el rostro de Peter Parker

Como seguramente ya viste, la versión remasterizada de Marvel’s Spider-Man en PlayStation 5 modificó drásticamente el rostro de Peter Parker, de hecho, se reemplazó por completo al actor de PlayStation 4 para esta nueva edición. En general, parece que la recepción ante este nuevo rostro es negativa y el director creativo del juego, Bryan Intihar, ha tenido que justificar el cambio.

Por medio de Twitter, Intihar publicó un mensaje dedicado a todos los que critican el nuevo rostro de Peter:

A few words from me on today’s news… pic.twitter.com/PpdWVuw4Mm

— Bryan Intihar (@bryanintihar) September 30, 2020