¿Master Chief en Smash? Ésto dijo Xbox al respecto

Xbox ha comentado sobre la posibilidad de que Master Chief, protagonista de la franquicia de Halo, se una como peleador a Super Smash Bros. Ultimate. Por mucho tiempo, John-117 ha sido uno de los personajes más solicitados para este juego de peleas, y después de que Steve de Minecraft fuera confirmado como el siguiente DLC del título, los fans no pueden dejar de preguntarse qué sigue después.

Por medio de Twitter, un fan le preguntó a la cuenta oficial de Xbox Francia si algún día veríamos a Master Chief en Smash. Respondiendo, Xbox dijo que el personaje todavía no ha sido invitado.

Il attend toujours son invitation… pic.twitter.com/ECyW76JeqU — Xbox FR (@XboxFR) October 1, 2020

¿Qué quiere decir esto? Por ahora no lo sabemos, ya que podría tratarse de una simple broma o tal vez haya otro mensaje a interpretar aquí. Sin embargo, recordemos que Masahiro Sakurai, creador de Smash, ya tenía definido a todos los peleadores DLC que llegarían en un futuro. Si Master Chief no ha recibido una invitación, parece que lo mejor sería no ilusionarnos demasiado con la idea de que algún día llegue al juego.

Recuerda que este sábado tendremos más información sobre Steve & Alex.

Fuente: Xbox