Aparecen las primeras reacciones a la película de Barbie

Anoche (9 de julio), la alfombra rosa se desplegó en Los Ángeles para el estreno mundial de la película de Barbie, y las primeras reacciones de los críticos han inundado las redes sociales. Dirigida por la prodigiosa cineasta independiente Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken, Barbie ha recibido críticas abrumadoramente positivas después de una proyección a la que asistieron estrellas como Nicki Minaj y Dua Lipa.

El escritor de ScreenRant, Joseph Deckelmeier, calificó la película como “divertida, bombástica y muy inteligente”, y añadió: “Greta Gerwig apunta a lo más alto y logra un éxito rotundo”. Es la “película favorita del año” de Jamie Jirak, escritora de ComicBook.com. Ella escribió: “Greta Gerwig de alguna manera superó mis expectativas. Ella aborda los aspectos positivos y negativos de Barbie de manera tan hermosa.

Denle a Ryan Gosling una nominación al Oscar, ¡estoy hablando completamente en serio!”. Gosling recibió elogios de numerosas personas, y Sharronda Williams, presentadora de “Pay or Wait“, lo llamó un “roba escenas que brinda la mayoría de las risas”. Eze Baum, editor de This Week Media, dijo: “Barbie es un triunfo. Un guion perfectamente ejecutado respaldado por grandes interpretaciones, especialmente de Ryan Gosling, convierte lo que podría ser una simple comedia de estudio en un agudo comentario sobre nuestra sociedad que hace que su sutileza sea comprensible para aquellos que no lo toman al pie de la letra. GG lleva 3 de 3″.

Por su parte, Katcy Stephan, editora de medios sociales de Variety, escribió: “Greta Gerwig ofrece un comentario matizado sobre lo que significa ser una mujer en una aventura caprichosa, maravillosa y muy divertida. Todo el elenco brilla, especialmente Margot Robbie y Ryan Gosling en roles para los que claramente nacieron”.

Por otro lado, Perri Nemiroff de Collider disfrutó del diseño de vestuario y producción en la película, pero no quedó tan convencida con la historia. “Creo que la película sirve especialmente bien a Barbie de Margot Robbie y su viaje”, escribió, “pero hay otros personajes que experimentan arcos importantes que necesitaban más tiempo en pantalla para explorarlos completamente”.

Warner Bros tuvo que defender un dibujo de un mapa en la película de Barbie la semana pasada, después de que la película fuera prohibida en Vietnam. Una escena de la película incluye un mapa que muestra lo que parece ser la “línea de los nueve trazos”. La línea es una representación de las reclamaciones territoriales de China en el Mar del Sur de China, que Vietnam dice que viola su soberanía. China y Vietnam han estado en conflicto por la región durante mucho tiempo, mientras que Taiwán, Filipinas, Brunéi y Malasia también reclaman partes del mar. Según medios locales vietnamitas, el dibujo se considera una “imagen ilegal” y ha provocado la prohibición nacional.

Barbie se estrenará en el México el 20 de julio. No olvides comprar tus palomitas rosas para esta función.

Vía: Independent

Nota del editor: Me daba buena espina esta película y todo parece indicar que no decepcionará, ¿están listos para este estreno?