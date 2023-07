En un video publicado por TMZ, se ve a Foxx supuestamente navegando por el río Chicago el domingo por la tarde, luciendo saludable mientras sonríe y saluda a un grupo de navegantes que celebran su aparición.

El actor ganador del Oscar luego tuiteó una promoción de su bourbon y escribió: “Vida en el barco 🦊 ¡Celebrando el verano con @brownsugarbbn! ¡Bendiciones!”.

Boat life 🦊

Celebrating summer with @brownsugarbbn

Stay blessed! — Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) July 10, 2023

El actor ha estado recuperándose desde abril, cuando experimentó una complicación médica no revelada, según su hija, Corinne Foxx. En ese momento, la estrella estaba filmando en Atlanta.

No se ha proporcionado más información sobre el incidente.

En mayo, una fuente con conocimiento de la situación le dijo a CNN que Foxx estaba recibiendo tratamiento médico en un centro de rehabilitación física en Chicago.

Ese mismo mes, su hija desmintió los informes de que su padre no estaba bien, publicando en las redes sociales:

“Triste ver cómo los medios se desatan”. “¡Mi papá ha estado fuera del hospital durante semanas, recuperándose!”, escribió Corinne Foxx. “De hecho, ¡ayer estaba jugando pickleball! ¡Gracias por las oraciones y el apoyo! También tenemos un emocionante anuncio de trabajo que viene la próxima semana”.

Más tarde, anunció que sería la presentadora de un nuevo programa de juegos centrado en la música llamado “We Are Family“, en el que familiares no famosos de celebridades harían “dúos con su famoso miembro de la familia oculto” mientras la audiencia intenta adivinar la identidad de la estrella.

No se dio fecha para el estreno de ese programa. Foxx y su hija ya habían estado trabajando juntos en el programa de juegos “Beat Shazam“.

John Boyega, compañero de reparto de Foxx en “They Cloned Tyrone“, habló recientemente con People en el estreno de la película y dijo que finalmente había recibido noticias de Foxx después de intentar comunicarse con él.

“Está bien”, dijo Boyega. “Y ya sabes, solo le estamos dando privacidad y esperamos su regreso”.

El coproductor Datari Turner confirmó lo que dijo Boyega.

“Está increíble. Te lo prometo. Muy, muy bien”, dijo Turner. “[El director] Juel [Taylor] habló con él ayer. John Boyega habló con él ayer. Está en muy buena forma y de buen ánimo. Y volverá a la pantalla. Volverá a trabajar muy pronto”.

Si bien no se había visto públicamente a Foxx desde su incidente médico, ha habido algunas publicaciones en sus redes sociales verificadas, incluyendo una en la que agradeció a sus seguidores por sus buenos deseos.

