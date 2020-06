¡Anuncian Bloodstained: Curse of the Moon 2!

Seguramente recordarás que una de las metas de la campaña en Kickstarter de Bloodstained: Ritual of the Night tenía que ver con la creación de un juego con todo el estilo 8-bits que funcionara como precuela al título principal. La meta se cumplió y en mayo de 2018, recibimos al fabuloso Bloodstained: Curse of the Moon. Ahora, de manera bastante sorpresiva, se ha confirmado que Bloodstained: Curse of the Moon 2 ya está en desarrollo.

De acuerdo con el video publicado esta mañana en el canal de Youtube de Inti Creates, estudio que por cierto, regresa para el desarrollo de este nuevo título, Koji Igarashi señala que debido al éxito de Bloodstained: Curse of the Moon, se decidió que era muy buena idea hacer una secuela, esto para después presentarnos el primer tráiler de Bloodstained: Curse of the Moon 2, el cual, en efecto, luce igual de increíble que su antecesor. Zangetsu está de regreso junto con varios personajes nuevos completamente jugables.

No se dio fecha de estreno, pero se anunció que el juego estará llegando a PS4, Xbox One, Switch y PC a través de Steam. Sin más, te dejamos con el avance completo para que lo disfrutes y claro, para que nos des tus comentarios al respecto.

Fuente: Inti Creates